Anna Tatangelo e Livio Cori: chi è il nuovo amore della cantante presentato da Gigi D’Alessio

Sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio a presentate ad Anna Tatangelo il suo nuovo amore, Livio Cori. Il giovane rapper napoletano, 3 anni più giovane della cantante di Sora, avrebbe conquistato il cuore dell’ex di D’Alessio e sarebbe così finito al centro del gossip.

Un amore naufragato quello di Anna e Gigi, che hanno insieme un figlio: il piccolo Andrea. L’indiscrezione della presunta storia tra l Tatangelo e Livio Cori arriva dal giornalista Santo Pirrotta, volto fisso di “Ogni Mattina”, che ha svelato un altro dettaglio succulento: “Il bello è che è stato proprio Gigi a presentarglielo!”, garantisce l’esperto di gossip. E mentre le conferme latitano, arriva un’altra voce su Gigi D’Alessio. È sempre Pirrotta a svelare che pure il cantautore ha voltato pagina: “Anche lui nel frattempo si è fidanzato sta con una fan: Denise, più giovane di lui di 26 anni”.

Chi è Livio Cori, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

Livio Cori è un noto rapper napoletano. Nel 2019 l’abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo in coppia con Nino D’Angelo.

La storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è iniziata ufficialmente nel lontano 2005. Tra alti e bassi, e con la nascita di un figlio in mezzo, la loro relazione è finita una prima volta nell’estate del 2017. Ci avevano riprovato, fino a un anno fa. La seconda rottura, quella definitiva, è stata comunicata il 3 marzo 2020 attraverso un comunicato congiunto. “Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi”.