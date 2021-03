0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 2.709 i nuovi casi nelle ultime 24 ore Cronaca 9 Marzo 2021 16:22 Di redazione 1'

Sono 2.709 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 449 casi identificati da test antigenici rapidi). Sono 525 le persone positive risultate sintomatiche. I tamponi del giorno sono 23.591, di cui 5.093 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari all’11,48%.

l totale dei positivi registrati dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Campania è 289.574 (di cui 8.978 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.126.088 (di cui 143.233 antigenici). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 45 nuovi decessi, 36 avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia sale a 4.550. Sono 1.338 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 193.791. In Campania sono 144 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.444 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

