0 Facebook Chi è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio, il cantante volta pagina con la giovane Denise Spettacolo 10 Febbraio 2021 12:10 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio ha una nuova fidanzata. Il cantante napoletano dopo la rottura con Anna Tatangelo ha incontrato l’amore. Sembrerebbe che a conquistare il cuore dell’artista partenopeo sia stata una fan di 28 anni che si chiama Denise anche lei originaria di Napoli.

Gigi D’Alessio ha una nuova fidanzata?

Giovane, bella e lontana dal mondo dello spettacolo. Questo è quanto si sa sulla nuova fidanzata di Gigi D’Alessio. A quanto pare Denise vivrebbe vicino casa dell’ex moglie di Gigi D’Alessio, Roberta. I due si sarebbero conosciuti quest’estate a Capri dopo uno spettacolo.

La coppia sarebbe stata avvistata più volte assieme anche a Roma a bordo della Lamborghini del cantante, mentre si dirigeva nella villa dove il cantante viveva con la sua ex, Anna Tatangelo e il figlio Andrea. Per ora, però, Gigi e Denise avrebbero preferito non uscire allo scoperto, probabilmente vorranno tutelare la loro relazione dal gossip.