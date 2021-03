0 Facebook Quando Tony Colombo ha ‘regalato’ un ‘castello’ a Tina, ma è intestata a un altro: “Aprire un’indagine sulla vicenda” Spettacolo 8 Marzo 2021 16:15 Di redazione 2'

“Ti amo e con gli anni insieme ho avuto la possibilità di capire che donna ho avuto al mio fianco e così voglio farti un piccolo regalo, piccolo per te, ma più grande della terra per me, mi sono permesso di rubarti i documenti e il castello che abbiamo costruito con i nostri sacrifici l’ho intestato a te“, erano queste le parole utilizzate da Tony Colombo nell’annunciare alla sua compagna, Tina, il regalo della villa a Giugliano.

Di chi è la villa a Giugliano di Tony e Tina Colombo

Villa che negli ultimi giorni è tornata agli onori della cronaca perché, secondo quanto riportato da Fanpage, sarebbe intestata ad Antonio Azzolio, imprenditore napoletano esponente di Forza Italia, arrestato nell’operazione Taros in Puglia. Sarebbe lui il proprietario e non Tina Rispoli, come Colombo tempo fa aveva dichiarato pubblicamente.

Azzolio è stato arrestato con l’accusa di voto di scambio politico mafioso. “Sarebbe giusto aprire una indagine su questa vicenda”, questo il commento di Francesco Emilio Borrelli allegato al post con il video in cui si vede Colombo ‘regalare’ la villa di Giugliano a Tina. Da parte della coppia non è arrivata ancora nessuna risposta al consigliere regionale dei Verdi. Tony e Tina dopo qualche giorno a Napoli sono rientrati a Dubai.

Il video del regalo di Tony a Tina