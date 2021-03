0 Facebook Napoli ancora ‘Regina’ della tv, in arrivo il film sul grande Renato Carosone Spettacolo 8 Marzo 2021 16:33 Di redazione 1'

Napoli ancora protagonista in televisione e in prima serata. La Rai continua a puntare sulla città e sulla sua storia per le proprie produzioni. Dopo i ‘Bastardi di Pizzofalcone’, ‘L’amica geniale’, ‘Mina Settembre’ e il ‘Commissario Ricciardi’ è in arrivo un nuovo film.

Una pellicola dedicata ad un maestro della musica napoletana ma con la variante del jazz e dello swing, stiamo parlando di Renato Carosone. Quest’ultimo è stato un musicista e autore che ha rivoluzionato la musica italiana a partire dagli anni ’50.

L’epoca era quello delle influenze americane del dopo guerra e Carosono ne è stato massimo interprete. Il 18 marzo andrà in onda ‘Carosello Carosone’ su Rai1. Nei panni dell’artista, il giovane Eduardo Scarpetta. Il film è diretto da Lucio Pellegrini e a far parte del cast sono anche Flavio Fumo e Vincenzo Nemolato.

Hanno partecipato alla realizzazione della pellicola Stefano Bollini e Ciro Caravano dei Neri per Caso.