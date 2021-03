0 Facebook Annamaria Mantile morta dopo il vaccino, due medici nel registro degli indagati News 7 Marzo 2021 12:57 Di redazione 1'

Sono due i medici iscritti nel registro degli indagati per la morte di Annamaria Mantile, l’insegnante deceduta a Napoli quattro giorni dopo aver fatto il vaccino contro il Covid-19.

Morte Annamaria Mantile

Secondo quanto riportato da Il Mattino sarebbero i due medici che la donna ha contattato quando ha iniziato ad accusare un malessere dopo aver fatto il vaccino. Si tratta chiaramente di un passaggio obbligato. Intanto si attende l’esito dell’autopsia per cercare di comprendere quali possano essere state le cause del decesso. Effettuato sulla salma anche un tampone per accertare che l’insegnante non avesse contratto il Covid al momento della somministrazione.

LEGGI ANCHE: LE PAROLE DEL FRATELLO DI ANNAMARIA

I funerali di Annamaria Mantile

La famiglia di Annamaria Mantile aveva subito sporto denuncia. Ora spetta agli inquirenti accertare che le procedure eseguite dalla ASL siano state corrette e se ci siano stati comportamenti colposi nella fase di assistenza successiva alla donna. Nel pomeriggio di questa domenica, alle ore 17, si terranno i funerali di Annamaria presso la Cappella dei Cangiani.