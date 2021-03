0 Facebook Rientra prima dal lavoro e trova la moglie in casa con l’amante, scoppia la rissa: forze dell’ordine sul posto Cronaca 6 Marzo 2021 13:02 Di redazione 1'

Sembra la storia di un film e invece è accaduto sul serio. E’ accaduto qualche giorno fa in provincia di Brindisi, a Fasano. Un uomo ha finito prima di lavorare e ha deciso di tornare a casa prima per fare una sorpresa alla moglie, ma alla fine è stata lei a sorprendere il coniuge.

Torna a casa dal lavoro e trova la moglie con un altro

Quando l’uomo è rientrato, infatti, ha trovato la moglie in compagnia di un altro uomo. Prima i due amanti hanno provato a giustificarsi, ma vani sono stati i tentativi di nascondere la cosa. La situazione è degenerata in poco tempo, il litigio con urla, minacce e qualche spintone è proseguito all’esterno della casa, allertando i residenti del quartiere che hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a riportare la calma e a raccogliere le testimonianze. Nessuno ha voluto sporgere denuncia per evitare di creare ancora più clamore su un tradimento, come si dice: “I panni sporchi si lavano in famiglia“.