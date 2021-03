0 Facebook Dolore e sgomento a Scampia per la morte di Genny Iattarelli e Alessandro Parisi Cronaca 6 Marzo 2021 11:54 Di redazione 1'

Non è servita a nulla la corsa disperata in ospedale, Alessandro Parisi e Genny Iattarelli non ce l’hanno fatta e sono morti poco dopo l’arrivo presso il noscomio. Vittime dell’incidente avvenuto nella serata di venerdì a Scampia, Napoli. Viaggiavano a bordo di uno scooter nel rione Monterosa, quando hanno avuto uno schianto con un’auto, a bordo della quale c’erano tre ragazze.

Chi sono le vittime dell’incidente a Scampia

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, sul posto sono giunti carabinieri e polizia municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Intanto la notizia della morte di Genny e Alessandro ha sconvolto l’intera comunità di Scampia.

Genny lascia la moglie Nunzia e i figli. Le vittime, entrambe giovanissime, erano molto conosciute nel quartiere di Napoli. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi conosceva i due ragazzi.