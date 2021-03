0 Facebook Dramma a Gesualdo, si sveglia nel cuore della notte e trova la moglie morta Cronaca 6 Marzo 2021 13:16 Di redazione 1'

Tragedia a Gesualdo, comune in provincia di Avellino. Un uomo, secondo quanto riportato da Ottopagine.it, si è svegliato nel cuore della notte e non vedendo la moglie al suo fianco nel letto, è andato a cercarla. Drammatica la scoperta, ha trovato la donna senza vita impiccata.

Trova la moglie morta in casa

Il marito ha subito provato a soccorrerla, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Anche gli operatori del 118, giunti sul posto assieme ai carabinieri e al medico legale, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La Magistratura ha disposto la liberazione della salma per consentire ai familiari di svolgere i funerali. Non si conoscono i motivi dell’insano gesto, né pare che la donna abbia lasciato qualche messaggio. Sconvolto il marito.