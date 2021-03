0 Facebook C’è posta per te non va in onda, la decisione di Maria De Filippi spiazza i fan Spettacolo 6 Marzo 2021 10:52 Di redazione 2'

Salta la puntata del 6 marzo di C’è posta per te, Maria De Filippi ha deciso di non sospendere la normale messa in onda del sabato sera. Il motivo? Anche quest’anno la regina di canale 5 ha preferito evitare lo scontro diretto con la finale del Festival di Sanremo.

Perché non va in onda C’è posta per te

Com’era già successo negli anni precedenti, infatti, in vista della grande finale della kermesse musicale C’è posta per te non andrà in onda. Una notizia che ha spiazzato i fan, non tutti ricordano che la De Filippi preferisce far slittare la puntata quando c’è il Festival di Sanremo.

Quando va in onda la prossima puntata di C’è posta per te

La prossima puntata di C’è posta per te andrà in onda regolarmente il 13 marzo con tante storie commoventi e sorprese. Intanto sui social si sono scatenati i fan del programma della De Filippi, dicendo che la conduttrice avrebbe fatto un gesto altruistico dal momento che gli ascolti del Festival quest’anno sono più bassi e dunque, il suo format avrebbe potuto creare qualche ‘problemino’.

C’è posta per te da sempre fa record di ascolti, il programma di Maria De Filippi è seguitissimo ed amatissimo, motivo per cui i fan non hanno preso bene la sospensione dell’appuntamento del sabato sera. Il programma ha comunicato il prossimo appuntamento sui profili social ufficiali.

La comunicazione di C’è posta per te