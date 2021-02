0 Facebook Il postino di C’è posta per te a Torre del Greco, Pasquale ha tradito la moglie e vuole farsi perdonare Spettacolo 28 Febbraio 2021 16:21 Di redazione 3'

Il protagonista della terza storia raccontata ieri sera in puntata a C’è posta per te, ha come protagonista una coppia di Torre del Greco.

Pasquale dopo aver tradito la moglie Anna e esserne andato di casa ben due volte, vuole tornare con lei e per questo motivo ha chiesto aiuto a Maria De Filippi.

“Non sono mai stato bravo a dimostrarti quanto sei stata indispensabile per me nella vita. Per me è indispensabile stare insieme a te. Ti chiedo scusa con il cuore in mano. Mi sentivo un uomo a metà perché non posso darti un figlio. Ora so di essere un uomo a metà perché non sei con me. Ti amo amore mio” , ha detto Pasquale ad Anna

La donna è convinta che Pasquale sia tornato solo perché la donna con cui l’ha tradita si è ricongiunta con il suo fidanzato.

Il tradimento

Non è così: Anna è la donna della sua vita. Sono stati insieme 18 anni: tutto perfetto fino al 2018, quando hanno scoperto che lui non può avere figli. Pasquale è andato in crisi e nel 2020, dopo il lockdown, ha tradito Anna.

Anna, dal suo canto, ammette che un tradimento si può perdonare, ma non il fatto che, dopo averlo perdonato, lui è andato nuovamente via dicendole di non essere felice. Anna ammette di aver iniziato a pensare a se stessa, a uscire con le amiche, a fare quello che non ha mai fatto. Pasquale sottolinea che vorrebbe lasciarle tutte le sue libertà e iniziare una storia insieme, con questa nuova “Anna”.

La reazione di Anna

Anna ammette che la rabbia iniziale è passata e che Pasquale è e resterà una persona importante per lui. Ma, ad oggi, la donna ammette di non sentire più quello che sentiva prima. “Io sto bene, sono tre mesi che dormo da sola ma non sento la mancanza di nessuno”, dichiara Anna.

Pasquale continuerà a lottare

Anna decide quindi di chiudere la busta, sotto gli occhi delusi di Pasquale, che prima di lasciare lo studio ammette: “Per me non è finita, io non mi arrendo qui. Non mi posso rassegnare, tenterò fino all’ultimo.”