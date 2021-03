0 Facebook L’infanzia di Elodie, il racconto nel monologo a Sanremo e la sofferenza: “I miei genitori hanno sofferto molto” Spettacolo 4 Marzo 2021 15:27 Di redazione 3'

Ha commosso il monologo di Elodie durante la seconda serata del Festival di Sanremo. La co-conduttrice, che con i suoi look e la sua grinta ha letteralmente conquistato il pubblico, ha voluto raccontare la sua storia.

Cosa ha detto Elodie nel monologo a Sanremo

“Sono qui perche’ ho abbattuto un muro, e tutte le volte che sono riuscita da abbattere un muro, sono successe cose belle nella mia vita“. Sbocciando dall’abito rosso a fiore, Elodie si è commossa e ha emozionato il pubblico sul palco dell’Ariston parlando della sua storia: “Vengo da un quartiere popolare di Roma, una borgata crudele, onesta, straordinaria, dove le persone possono essere demoralizzate, arrabbiate, e io ero una di quelle, dove non arriva l’acqua calda, non si arriva a fine mese, non si riescono a pagare le bollette. Fin da bambina volevo fare questo mestiere, era l mio sogno, ma non mi sentivo all’altezza, non mi piaceva la mia voce, non ho finito il liceo, non ho preso la patente, non ho studiato canto. Ho sbagliato. Ma e’ difficile in certi contesti focalizzarsi su quello che vuoi essere da grande. A 20 anni avevo deciso che la musica era gia’ finita per me, poi ho conosciuto il pianista jazz Mauro Tre”.

L’infanzia di Elodie

Non è la prima volta che Elodie parla della sua infanzia difficile. Tempo fa in un’intervista aveva raccontato di aver sofferto molto: “Mia mamma faceva la cubista, mi ha avuta a 21 anni. Entrambi i miei genitori hanno sofferto molto, come con per la tossicodipendenza. Sono stata anni a tentare di sistemare una cosa che non è sistemabile, non da una ragazzina. Io ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra. Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Potrei fare un film dai miei otto anni ai 23, con tutti i personaggi della mia vita: anche solo sul pianerottolo c’erano spacciatori, gente sessualmente promiscua, alcolizzati, la mia famiglia che non era quella del Mulino bianco. Ma tutto il quartiere aveva volti parecchio coloriti: osservandoli è come se avessi studiato, ho amato tante di quelle persone. Mi hanno dato la possibilità di vedere le vita con serenità: tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subita“.

