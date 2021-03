0 Facebook Incidente hot all’Ariston, Elodie inciampa e dallo spacco vertiginoso si intravede tutto Spettacolo 3 Marzo 2021 22:26 Di redazione 1'

Un piccolo incidente hot in diretta a Sanremo 2021 per Elodie, mentre scende la scalinata del palco dell’Ariston. La cantante prova a giustificarsi: “Io sono così”, ma Amadeus corre subito in suo aiuto.

La cantante romana è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo ed ha fatto il suo debutto indossando un abito elegantissimo di strass rosa con spacco vertiginoso. Purtroppo a causa dello spacco vertiginoso e dei tacchi alti Elodie stava per perdere l’equilibrio scendendo gli ultimi gradini e nel tentativo di restare in asse il vestito si è un po’ spostato, lasciando intravedere tutto.

Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Stupenda, una dea». E ancora: «È anche simpatica e alla mano». Boom di like.