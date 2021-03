0 Facebook Tina e Tony tornano a Napoli, lady Colombo: “La mia giornata inizia così” Spettacolo 3 Marzo 2021 16:41 Di redazione 1'

Tony e Tina Colombo sono rientrati a Napoli. La coppia è tornata nella loro città, che avevano lasciato per trasferirsi a Dubai. Non si conoscono i motivi di quella che potrebbe essere una ‘toccata e fuga’, ma le loro giornate, come sempre, sono documentate sui social.

Perché Tony e Tina sono tornati a Napoli?

Dopo una braciata con amici in serata, la mattina seguente Tina si è svegliata molto presto perché, come lei ha detto, “aveva delle commissioni importanti da fare“. In tanti si sono domandati se si trattasse del motivo per cui la coppia è rientrata a Napoli. Lady Colombo, però, nelle sue storie ha spiegato che il primo appuntamento era nel centro dove aggiustare le exstension alle ciglia perché doveva risolvere “un pasticcio”.

Inverosimile che Tony e Tina siano tornati a Napoli solo per un appuntamento dall’estetista, dunque, probabilmente avranno altre “commissioni importanti” da svolgere. Intanto festeggiano il milione di visualizzazioni raggiunte con l’ultimo singolo del cantante napoletano.