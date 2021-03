0 Facebook Da boss a rider delle pizze, chi è ‘o Zelluso: il pericoloso latitante di camorra arrestato in Francia Chi è Vincenzo Ciriello. Detto 'o Zelluso, perché calvo, Il 60enne napoletano faceva le consegne per il locale del fratello. Ricercato dal 2019 Cronaca 3 Marzo 2021 16:32 Di redazione 1'

Era ricercato dall’ottobre del 2019, sono stati 27 i mesi di latitanza. Nel novembre del 2020 è arrivata una condanna in primo grado a dieci anni di carcere per l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Vincenzo Ciriello, alias ‘o zelluso, è legato al clan Mazzarella.

Chi è Vincenzo Ciriello? 60 anni e un soprannome dovuto alla calvizie, Ciriello era stato inserito dal Ministero degli Interni nell’elenco dei ricercati più pericolosi. ‘o zelluso è stato trovato ad Avignone, piccola località francese.

Le autorità locali, con il supporto della Sezione catturandi dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, l’hanno arrestato dopo un’attenta indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Ora Ciriello è in carcere in attesa dell’estradizione.

‘o zelluso in Francia lavorava come rider. Ciriello, infatti, faceva le consegne delle pizze per il locale gestito dal fratello. Già scontati 10 anni di detenzione, ‘o zelluso è ritenuto un elemento di spicco del clan D’Amico alleato dei Mazzarella.