0 Facebook Casoria, rubano bus per disabili. Cooperativa lancia un appello ai ladri Cronaca 3 Marzo 2021 16:32 Di redazione 2'

Vergogna a Casoria, dove alcuni malviventi hanno rubato un bus, appartenente alla cooperativa “la Gioiosa”, dedicato al trasporto di disabili e anziani. Tanti sono i movimenti solidali e le associazioni di volontariato nati soprattutto in seguito all’emergenza covid, capita però che ci sia chi metta i bastoni tra le ruote a queste attività solidali.

Casoria, rubano bus per disabili. Cooperativa lancia un appello ai ladri

L’automezzo in questione, veniva utilizzato per svolgere un‘attività di taxi sociale per persone in difficoltà è stato rubato, nella serata del 2 marzo, mentre un incaricato della cooperativa stava accompagnando una persona diversamente abile presso il proprio domicilio.

“Quel pullmino ci permetteva di svolgere un’attività di trasporto gratuito per anziani e persone disabili in tutto l’ambito territoriale N18, Casoria, Arzano e Casavatore. Quel veicolo ci era stato dato in comodato d’uso dalla PMG Italia di Bologna grazie al sostegno e alla generosità dei commercianti della nostra zona, senza di esso ora non possiamo svolgere alcuna attività. Speriamo di poterlo ritrovare al più presto. Chi ha potuto fare una cosa simile? Cosa se ne faranno poi?”- spiega Silvio Schettino de La Gioiosa che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Ho personalmente contatto la cooperativa, che fa cose straordinarie e che rappresenta un punto di riferimento per il nostro territorio, per esprimere la nostra solidarietà. Ci auguriamo che e le forze dell’ordine possa presto ritrovare il pullmino.”- ha dichiarato Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Casoria e coordinatore di Europa Verde per l’area Nord di Napoli.

“Vergognoso. Ci rivolgiamo ai ladri: se vi è rimasto un briciolo di umanità e di dignità restituite il pullmino, anche in forma anonima. Se l’autoveicolo non dovesse essere recuperato allora faremo partire una campagna di solidarietà per donare alla cooperativa un nuovo mezzo con il quale svolgere la loro attività sociale. Il territorio ha estremamente bisogno di persone che si danno da fare per aiutare i più deboli.”- ha commentato il Consigliere Borrelli.