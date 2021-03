0 Facebook Dramma a Cava de Tirreni, muore mentre prega sulla tomba dei genitori Cronaca 3 Marzo 2021 12:49 Di redazione 1'

Dramma a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un uomo, di 45 anni è morto mentre era al cimitero per pregare sulla tomba dei genitori. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 2 marzo.

L’uomo, in compagnia del suo cane, era andato a pregare al cimitero quando, improvvisamente, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi che in breve sono giunti sul posto. I medici hanno provato più volte a rianimare l’uomo ma non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della locale stazione e il medico legale, che ha sciolto ogni riserva sulle cause naturali della tragedia. La notizia ha fatto subito il giro tra familiari e amici che, questa mattina, lo saluteranno per l’ultima volta all’interno della chiesa di San Michele Arcangelo dove saranno celebrati i funerali.