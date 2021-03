0 Facebook Guai alla festa della finale del GFVip, arriva la Polizia: “E’ un assembramento, separatevi” Spettacolo 3 Marzo 2021 11:29 Di redazione 2'

Ci sarebbero stati problemi durante la festa per la finale del Grande Fratello Vip. A raccontarlo è stata Maria Teresa Ruta a Pomeriggio Cinque. Conclusa la puntata, come capita per ogni edizione, i concorrenti si sarebbero riuniti per cenare tutti assieme. Ma il gruppo dei ‘vipponi’ quest’anno è stato numeroso, per cui si sarebbe creato un grosso assembramento che avrebbe reso necessario l’intervento della Polizia.

Cosa è successo alla festa finale del Grande Fratello Vip

La Ruta ha spiegato che erano, come previsto da protocollo, tutti tamponati. Anche i finalisti hanno fatto il test prima della puntata finale per scongiurare eventuali contagi. Ciò nonostante, secondo le normative anti-Covid non è concesso fare assembramenti. “La polizia ci ha detto ‘Questo è un assembramento’, ci hanno dato 10 minuti di tempo e ci siamo imboscati nelle stanze. Eravamo tutti quelli della casa e tutti tamponati e stavamo cenando“, questo il racconto di Maria Teresa.

Si conclude dunque con un colpo di scena il Grande Fratello Vip. Il racconto della Ruta ha generato un’accesa polemica, in tanti si sono scatenati sui social accusando i vip di aver creduto di poter avere ‘un trattamento speciale’.