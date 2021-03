0 Facebook Chi è Greta Zuccoli, la cantante napoletana tra le Nuove Proposte in gara a Sanremo 2021 Spettacolo 3 Marzo 2021 21:21 Di redazione 2'

Al Festival di Sanremo 2021, tra le Nuove Proposte c’è anche Greta Zuccoli, cantautrice napoletana, con il suo brano “Ogni cosa sa di te”.

Chi è Greta Zuccoli, la cantante napoletana tra le Nuove Proposte in gara a Sanremo 2021

Greta studia canto da quando aveva 14 anni. Al confine tra il trip hop e il cantautorato italiano, la voce di Greta Zuccoli è da subito riconoscibile e arriva a toccare le corde più profonde dell’anima. Cantautrice napoletana, Greta ha avuto un percorso insolito e ricco di collaborazioni importanti che l’hanno portata in breve tempo a percorrere la strada da solitsta. Nasce con i Greta & The Wheels, band partenopea di cui è la fondatrice.

Nella sua musica risuonano echi brit – folk che si fondono con la melodia italiana. Scoperta da Damien Rice, quasi per caso, durante un concerto del cantautore irlandese, Greta ha duettato con lui all’ Olympia di Parigi e per tutta la durata del tour estivo in barca a vela, “Wood Water Wind Tour”.

Greta partecipa al film “Il ladro Di Giorni” di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio, cantando dal vivo la canzone “Un’altra vita o ieri” in una scena in cui figura assieme ai protagonisti. La sua voce ritorna nel brano “Stolen Days” che accompagna i titoli di coda del film.

Collabora, inoltre, in qualità di cantante al progetto di Amnesty International Eleanor’s Dream, che la vede ospite di vari eventi in tutta Europa.

Nell’estate del 2020 partecipa al tour estivo del cantautore Diodato “Concerti di un’altra estate”, come membro della sua band.