Follia in provincia, corsa di 10 chilometri per fuggire dai carabinieri: si schiantano contro un muro

0 Facebook Folle corsa di 10 chilometri per fuggire dai carabinieri: si schiantano contro un muro Cronaca 3 Marzo 2021 21:07 Di redazione 2'

Folle corsa per fuggire dai carabinieri. E’ accaduto nella zona vesuviana, tre persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale, dopo essere scappate all’alt dei militari ed essersi lanciati in una folle corsa da Torre Annunziata fino a Castellammare.

Folle corsa di 10 chilometri per fuggire dai carabinieri: si schiantano contro un muro

Erano nel rione del clan Gionta I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato tre persone per resistenza a pubblico ufficiale: Luigi Vitiello (38enne di Boscoreale), Carmine Zavota (40enne di Boscoreale) e Pasquale Giugliano (37enne di Pompei), tutti già noti alle forze dell’ordine.

Erano a bordo di una Fiat Uno, a largo Genzano a Torre Annunziata: alla guida Giugliano. I militari li hanno notati e hanno deciso di controllarli.“

L’inseguimento

Senza rispettare l’alt, i tre sono fuggiti dando vita a un inseguimento di oltre 10 chilometri che si è concluso a Castellammare di Stabia, quando il veicolo dei fuggitivi si è schiantato contro il muro di un garage a via Rajola. Anche durante il soccorso che gli è stato prestato, prima di finire in manette, i tre hanno continuato a insultare e minacciare i carabinieri. Motivo della fuga, la patente del conducente revocata. L’arresto è stato poco fa convalidato durante il rito direttissimo. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giugliano e Zavota. Vitiello è stato sottoposto ai domiciliari.