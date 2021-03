0 Facebook Caserta piange Antonello Di Riso, padre di famiglia morto a 49 anni: lascia la moglie e la figlioletta Cronaca 3 Marzo 2021 18:27 Di redazione 1'

Una tragica notizia ha sconvolto la comunità di Caserta, un’altra morte prematura che ha rattristato i cittadini. E’ scomparso Antonello Di Riso. Giovane padre di famiglia, aveva 49 anni e purtroppo da tempo combatteva contro un brutto male.

Addio ad Antonello Di Riso

Nonostante la tenacia e la determinazione, non è riuscito a sconfiggere la malattia che l’aveva colpito. La notizia della morte di Antonello Di Riso ha gettato nello sconforto chiunque lo conoscesse. Amici, parenti e conoscenti si stanno stringendo al dolore della famiglia in questo brutto momento. Il quarantanovenne lascia la moglie e la figlioletta.

I funerali di Antonello si terranno nella giornata di giovedì presso la chiesa di N.S. di Lourdes in via Kennedy nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui gruppi legati al territorio in ricordo del giovane papà.