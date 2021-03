0 Facebook Lite condominiale finisce in tragedia, uomo si accascia al suolo durante la discussione e muore Cronaca 3 Marzo 2021 18:14 Di redazione 1'

Lite condominiale finisce male. Gli agenti della questura di Roma stanno indagando per stabilire cosa sia accaduto nel pomeriggio di mercoledì in un condominio in via Ettore Bertole’, nel quartiere Sant’Ippolito della Capitale.

Si accascia al suolo durante una lite e muore

All’arrivo dei poliziotti sul pianerottolo della palazzina, hanno trovato ancora in terra il corpo senza vita di un condomino 60enne. Da una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe accasciato al suolo durante la lite con un 46enne vicino di casa. L’indagine in corso, tentera’ di stabilire se il decesso sia avvenuto durante una lite verbale o uno scontro fisico ma, per questo, serviranno gli esiti dell’autopsia che la magistratura ha disposto.

Al momento non ci sarebbero indagati.