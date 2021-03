0 Facebook Belen Rodriguez a una festa senza mascherina, la risposta: “L’ho tolta solo per fare delle foto” Spettacolo 3 Marzo 2021 18:37 Di redazione 2'

Belen Rodriguez era finita nella bufera per aver partecipato con il suo compagno, Antonino Spinalbese, a una festa con molte persone senza mascherina. Un party in un loft a Milano, le cui foto sono finite sui social. Così come le immagini che ritraggono la show girl con il suo fidanzato.

Perché Belen Rodriguez ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia

Immagini che erano diventate in poco tempo virali e per le quali Belen Rodriguez ha ricevuto diversi attacchi. Non poteva, dunque, mancare il tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Quando la show girl ha incontrato Valerio Staffelli ha però voluto spiegare cosa fosse successo, sottolineando che quando lei era alla festa non c’era tutta quella gente.

“Sono andata all’inaugurazione di un locale di un caro amico. Aveva tutti i permessi, era in un open space di 600 mq e quando sono arrivata per pranzo c’era circa 70 persone. Ho tolto la mascherina solo per fare delle foto. All’inizio eravamo in pochi e io non ho visto la folla perché ce ne siamo andati via prima. A testimonianza il fatto che circolano diversi video con persone che ballano scatenate e se ci fossi stata sicuramente l’avreste visto. Io faccio tutte le mie stories da casa da quando c’è il covid, non faccio fatica a rimanere nel mio appartamento”, queste le parole della show girl.