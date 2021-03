0 Facebook Vittorio Feltri: “Che noia Sanremo, a me piacciono solo le canzoni napoletane” Spettacolo 2 Marzo 2021 11:29 Di redazione 1'

Continuano a sorprendere le parole di Vittorio Feltri e infatti è arrivato l’immancabile commento sulla tematica del giorno: il Festival di Sanremo 2021.

“Oddio comincia il festival di Sanremo. Un’ondata di noia. A me piacciono solo le canzoni napoletane”, scrive su Twitter il noto giornalista. Le parole non sono di certo passate inosservate considerando l’ondata di odio contro Napoli e i partenopei che Feltri ha sempre mandato avanti, sia sui social, sia dal vivo che con il giornale Libero.

Dopo alcuni tweet polemici di chi gli faceva notare il non amore dei napoletani nei suoi confronti ha poi risposto: “Chi se ne frega se non piaccio ai napoletani, non voglio piacere a nessuno, neanche a me stesso”.