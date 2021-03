0 Facebook Maxi rissa a Parete, schizzi di sangue sull’asfalto e diversi feriti: intervengono Polizia e Carabinieri Cronaca 2 Marzo 2021 09:54 Di redazione 1'

Momenti di folle violenza nella serata di lunedì a Parete, comune in provincia di Caserta. Per motivi che sono ancora tutti da chiarire è scoppiata una maxi rissa davanti a un bar in via Guglielmo Marconi. Erano da poco passate le 20 quando è iniziata una discussione tra due uomini, in poco tempo la situazione è degenerata e molte altre persone hanno partecipato alla zuffa.

Maxi rissa a Parete

Coinvolte all’incirca una decina di persone, pare tutte d’origini straniere, che si sono malmenate brutalmente. Sono volati calci e pugni, dopo la violenza c’erano numerosi schizzi di sangue sull’asfalto e diversi feriti per terra. I pedoni e gli automobilisti che erano presenti in quel momento hanno preferito darsi alla fuga. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i residenti che non sapevano come intervenire per placare la furia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma locale e una volante della polizia, che hanno provveduto a riportare la calma. Una persona è stata fermata e condotta in caserma mentre un’altra si è data alla fuga.