Lutto per Il Volo, morto il papà di Ignazio prima di Sanremo: il dolore e la decisione di Amadeus

“Il Volo sara’ comunque presente al Festival di Sanremo”. Conferma la presenza del trio Amadeus commentando la scomparsa del padre di Ignazio Boschetto, morto qualche giorno fa. La notizia e’ trapelata, pero’, solo in queste ore. Il ragazzo – insieme ai suoi colleghi Gianluca Ginoble e Piero Barone – salira’ sul palco del Teatro Ariston nella serata di domani per omaggiare Ennio Morricone. Per l’occasione, nella dedica sulle note dei piu’ grandi successi del Maestro, Il Volo sara’ diretto dal figlio Andrea.

Il Volo salirà domani sera sul palco del Teatro Ariston nella seconda serata di Sanremo 2021 come previsto. Il trio farà un omaggio a Ennio Morricone, in cui sarà coinvolto anche il figlio del grande compositore scomparso, Andrea. Lo ha spiegato Amadeus, dopo la notizia della scomparsa di Vito Boschetto, padre di Ignazio, uno dei tre componenti del gruppo. “Ho saputo della tragedia familiare che ha colpito Ignazio Boschetto, ma Il Volo ci sarà”, ha spiegato il conduttore e direttore artistico.