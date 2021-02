0 Facebook Incidente a Terzigno, ragazzo finisce contro il muro con lo scooter e muore sul colpo Cronaca 28 Febbraio 2021 11:25 Di redazione 1'

Drammatico incidente stradale nella tarda serata di sabato a Terzigno. Un uomo ha perso la vita dopo che il suo scooter è finito contro un muro. il sinistro è avvenuto in via Cavour, zona molto trafficata e spesso scenario di tragici incidenti.

Immediato l’arrivo dei soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo, avvenuto sul colpo. La vittima è un extracomunitario la cui identità non è ancora stata resa nota. Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri per i rilievi del caso.

L’annuncio del sindaco

A dare il triste annuncio è stato il sindaco del comune vesuviano Francesco Ranieri: “Serata davvero dura. Purtroppo un extracomunitario è deceduto dopo aver urtato con il motorino un muro in via Cavour”.