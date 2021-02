0 Facebook Insigne in lacrime a C’è posta per te: il dono ai genitori che hanno perso la figlia di tumore Spettacolo 28 Febbraio 2021 11:55 Di redazione 2'

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne è stato ospite della puntata di sabato 27 febbraio di C’è posta per te.

Lorenzo Insigne è chiamato in trasmissione come protagonista di una sorpresa per i genitori di Nicola. Il ragazzo vuole che mamma e papà si riprendano dopo il dramma della sorella, morta dopo due interventi chirurgici a soli 27 anni per una grave malattia: “Voglio chiedere scusa perché non riesco a fare quello che riusciva a fare mia sorella, farli sorridere, ridere. Vorrei un abbraccio da loro ma non riesco a chiederlo. Voglio dire loro che bisogna vivere, che ho bisogno di loro, non ho più una sorella ma non voglio perdere anche loro. Voglio sposarmi e avere tre figli: darò loro tre nipoti, come loro hanno avuto tre figli: io, mio fratello e mia sorella”.

I genitori di Nicola, Antonio e Carmela, sono grandi tifosi del Napoli, per questo Isigne è accorso in trasmissione per fare loro alcuni regali: una maglia del Napoli con il suo autografo e soprattutto una busta che aveva all’interno dei soldi, la cifra non è stata svelata. E ancora, il bracciale che Insigne donò a tutti i suoi compagni di squadra dopo la vittoria contro la Juventus in Coppa Italia.

“Siete una famiglia splendida, posso solo immaginare il grande dolore per la scomparsa di una figlia. Io sono padre di due bambini, avete però Nicola che è un ragazzo stupendo. Dovete tornare a sorridere anche per lui, ha un solo difetto è juventino, però mi ha promesso che si convertirà al Napoli”. Maria De Filippi, divertita, chiede se è vero, la risposta del ragazzo però è “così, così”.

Papà Antonio emozionato si gode la 24 del Napoli, mentre la mamma del giovane sembra più contenta di aver conosciuto la signora De Filippi. Insigne chiosa col sorriso: “Ed io?“, pronta la replica della signora: “E’ stato un piacere conoscerti”. Una storia davvero commovente.