Una puntata difficile, quella di C’è posta per te andata in onda ieri. Tanto difficile da mandare su tutte le furie Maria De Filippi. La storia raccontata è quella di un padre che cerca di ricucire il rapporto con la figlia, andata via di casa dopo che questo ha litigato col suo fidanzato.

Tutto è cominciato quando la ragazza, Martina, ha chiesto al padre Danilo di poter passare il San Valentino 2020 con il fidanzato Francesco. Il padre si è seccato e le ha impedito di passare fuori la notte. La ragazza ha reagito ribellandosi all’autorità del padre e decidendo di allontanarsi dalla casa in cui è cresciuta per andare a vivere in quella della madre.

Le incomprensioni

Proprio in casa della madre Martina passerà il lockdown e solo da una telefonata dell’ex moglie scopre che per 10 giorni ha dormito a casa del fidanzato. L’uomo ingoia il rospo ma non dice nulla alla figlia. E’ solo contento che la figlia ha deciso di tornare a casa. Tuttavia questo ritorno dura solo un giorno e il padre perde la testa, cominciando ad insultare il fidanzato. Questo crea una distanza quasi incolmabile che viene acuita quando Martina gli comunica di essere rimasta incinta.

Nonostante la gravidanza Martina non è intenzionata a fare pace con il padre. Maria De Filippi ha provato con una certa insistenza a far cambiare idea alla sua ospite ma la giovane è stata irremovibile.

Il papà cerca di fare capire che la sua reazione è dovuta alla preoccupazione per il futuro della figlia e del nascituro e ammette di aver sbagliato ad offendere il giovane.

A questo punto interviene Maria De Filippi, la quale cerca di fare capire alla ragazza che il padre è venuto a chiedere perdono non solo alla famiglia di Francesco e al ragazzo, ma anche alla figlia.

Quando la De Filippi ha fatto notare a Martina che al bambino serviranno diverse cose – vestitini, pannolini, ecc – e che il padre, futuro nonno, potrebbe aiutarla, Martina ha replicato con una frase alquanto insulsa e assurda: “Sono pensieri che noi non abbiamo proprio. I soldi non fanno la felicità”.

Una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole e in molti sui social network si sono lamentati della facilità con la quale alcuni fanno figli. Ovvero senza alcun tipo di responsabilità o preoccupazione per il futuro.

Maria perde le staffe

Nel corso della puntata più volte Maria De Filippi ha provato a far cambiare idea a Martina ma questa è stata inflessibile. E quando la ragazza ha ammesso “mi viene da ridere”, la De Filippi ha risposto stizzita mettendo a tacere la futura mamma: “Guarda Martina io non ci vedo molto di cui ridere”.

Maria De Filippi ha poi alzato la voce contro Danilo: “C’è un momento in cui dovrebbe essere tua figlia ad avere un sentimento nei tuoi confronti, che sembra non avere”.

Prima di chiudere la busta, Maria De FIlippi ha chiesto a Francesco di restare in studio, senza Martina, e di avere un confronto con il suocero ma il ragazzo si è rifiutato. Maria sconfortata ha concluso: “Chiudiamo la busta, ci dimentichiamo che abbiamo un padre che ci ha cresciuto e che ci ha chiesto scusa”.