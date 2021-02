0 Facebook Allarme a Napoli, aumento dei furti nelle vie dello shopping durante il coprifuoco Cronaca 28 Febbraio 2021 16:34 Di redazione 1'

Paura a Napoli, dove sono aumentati i furti nei negozi durante l’orario di coprifuoco: è l’allarme tra commercianti di via Toledo. Negli ultimi giorni infatti, la via dello shopping nel cuore di Napoli è stata presa di mira dai ladri.

I malviventi utilizzano una tecnica collaudata: il ladro che arriva, colpisce il vetro dalla strada, arraffa tutto quello che trova e si da alla fuga. La tecnica è nota con il nome della “spaccata”. In alcuni casi i furti sono stati ripetuti anche a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro.

Già in passato i negozi di via Toledo sono stati presi di mira e i commercianti, esasperati, avevano chiesto gran voce maggiori controlli in strada. Ora con il coprifuoco sembra essere tornato l’incubo della “spaccata” per i commercianti.