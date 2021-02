0 Facebook Folle aggressione a Napoli, baby-gang accerchia e accoltella un uomo Cronaca 28 Febbraio 2021 16:01 Di redazione 2'

Folle aggressione a Napoli, nel quartiere Scampia. Un trentunenne, di origini bulgare è stato accerchiato da un gruppo di ragazzini nella notte e picchiato. L’uomo è finito in ospedale con una coltellata al fianco sinistro.

La vicenda è avvenuta verso l’una e trenta nella notte tra sabato e domenica, in via Tancredi Galimberti nella periferia nord di Napoli.

Il racconto della vittima

Il 31enne ha raccontato di trovarsi in strada in quel momento quando un gruppo di ragazzini, dall’età di 15-16 anni, lo avrebbe accerchiato tentando di strappargli di mano il cellulare: a quel punto, uno di loro avrebbe estratto il coltello ferendolo al fianco sinistro. Al grido dell’uomo il gruppetto si sarebbe quindi disperso. Il 31enne a quel punto è riuscito a chiamare il 112 per chiedere aiuto.

Sul posto oltre i carabinieri sono giunti anche i sanitari del 118, che ne hanno disposto subito il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli: l’uomo non è in pericolo di vita, ma ha una lesione al rene. L’uomo resta al momento in prognosi riservata.

La vicenda che è ancora tutta in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Si cercano i responsabili dell’aggressione.