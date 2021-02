0 Facebook Precipita elicottero nel Casertano: morta una donna, grave il pilota Cronaca 28 Febbraio 2021 09:28 Di redazione 1'

Una donna è morta mentre un uomo, il pilota, è ricoverato in condizioni gravissime. Questo il bilancio dell’incidente in elicottero, avvenuto ieri in una zona di montagna tra i comuni di Pontelatone e Bellona, nel Casertano.

A perdere la vita una donna di 50 anni di Marigliano, in provincia di Napoli, che viaggiava con un 68enne imprenditore di Sparanise , provincia di Caserta, il quale pilotava il mezzo.

L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Caserta.

I due erano partiti con un elicottero leggero dal centro volo di Caiazzo. I vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Caserta e dal distaccamento di Teano, insieme ai carabinieri della Compagnia di Capua, hanno ritrovato i rottami del velivolo dopo oltre un’ora di ricerche, grazie anche al supporto di un carro fari e del Carro Speleo Alpino Fluviale. Gli occupanti erano stati sbalzati fuori dell’abitacolo; quando i soccorritori sono arrivati la donna era ancora viva e stava parlando al telefono con il marito, ma è morta poco dopo per le ferite riportate.