Tragedia in casa: bimbo di 4 anni ingoia una puntina da disegno e muore News 25 Febbraio 2021 17:23

Una drammatica notizia arriva dall’estero, un bambino di 4 anni è morto dopo aver ingoiato la puntina di un disegno. Un evento tragico che purtroppo non è impossibile da veder accadere sotto i proprio occhi. Per quanto i genitori possano essere attenti, l’attenzione da rivolgere a un bimbo è davvero tanta e a volte, in maniera drammatica, sfugge al controllo qualche evento che poi si rivela nefasto.

La mamma del piccolo, Ayla Rutherford, si stava facendo la doccia il mese scorso quando ha sentito i familiari urlare al piano di sotto nella loro casa di Graham, nello stato USA di Washington. Quando è scesa al piano di sotto il marito Josh, 29 anni, stava eseguendo la manovra di Heimlich sul loro bambino, Axel. Nonostante gli sforzi, come riportato da Fanpage.it, il piccolo ha perso conoscenza e ha iniziato a diventare cianotico ed è stato costretto a ricovero in ospedale.

“I medici ci hanno detto che, poiché è stato senza ossigeno per così tanto tempo ed è andato in arresto cardiaco cinque volte, non sarebbe tornato come prima” ha detto la madre, 29 anni, a Metro.co.uk. “Ci hanno detto di non sperare, ma lo abbiamo fatto lo stesso” ammette la donna. Dopo 3 giorni al piccolo è stato eseguito un elettroencefalogramma che ha confermato la morte cerebrale.