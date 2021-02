0 Facebook Dramma a Padova, addio alla prof. Manuela Anreoli uccisa dal covid: “Era un’insegnante fantastica” Cronaca 25 Febbraio 2021 17:54 Di redazione 1'

Dramma in una scuola media di Padova, per la morte della professoressa Manuela Anreoli. La donna, 49enne di Selvazzano Dentro, si è spenta dopo una dura lotta contro il Covi-19, che purtroppo non è riuscita a vincere.

La donna lascia il marito e i cinque figli. Poco prima delle vacanze di carnevale ha contratto il virus che l’ha portata in terapia intensiva. “Era un’insegnate fantastica”, dicono i colleghi e gli studenti della scuola Briosco. La prof. Andreoli, insegnate d’inglese, era stimata e amata per la dedizione e la passione con le quali tentava di educare i suoi allievi.

“Siamo tutti molto tristi e abbattuti. La professoressa Andreoli organizzava incontri con esperti per far capire l’importanza della conoscenza delle lingue straniere nel mondo del lavoro e durante il lockdown ha fatto lezione contemporaneamente alla sua classe e a una a New York“, racconta Stefano Rotondi, preside della scuola media dove Andreoli insegnava