Bollettino Coronavirus in Italia, 19.886 nuovi casi e 308 morti 25 Febbraio 2021 18:06

Nelle ultime 24 ore sono 19.886 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con 308 vittime. Ieri i positivi erano stati 16.424. Sono 443.704 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, un record: ieri erano stati 340.247, centomila in meno. Il tasso di positività è del 4,5%, rispetto al 4,8% di ieri (-0,3%).