Lutto a Maddaloni per la prematura scomparsa di Orlando Diezzo. L’uomo dipendente del noto gruppo A1Expò – Polo Fieristico Caserta ed ex candidato consigliere comunale con Razzano sindaco, lascia la moglie Maria e tre figli piccoli, Domenico, Francesca e Angelo.

Orlando era moto conosciuto nella zona per la sua passione per le auto d’epoca, infatti era socio fondatore del Club Gli Amici di Maddaloni Auto e Moto d’epoca. Appena la dolorosa notizia del suo decesso si è diffusa in città, sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio sui social.

Dalla pagina Facebook del Club di auto d’epoca si legge: “Buonasera, è un comunicato che fa piangere il cuore, notizie che non si dovrebbero mai dare o sentire, purtroppo è con grande tristezza e dolore nell’animo che posto questa notizia. Oggi pomeriggio è venuto a mancare il nostro caro amico Orlando Diezzo, Socio fondatore del nostro Club.Tutti i Soci, uniti nel dolore per la prematura scomparsa del giovane amico, porgono sentite condoglianze alla moglie Maria, ai figli Domenico, Francesca e Angelo, allo zio Vincenzo Diezzo, Vice Presidente del Club, e ai parenti tutti!”

Amato dalla sua famiglia, mancherà a tutti il suo sorriso e la sua grande disponibilità. Tenerissimo il messaggio della nipote: “Mi mancherai tantissimo zio. Buon Viaggio. Ora sei una stella luminosa vera è propria anche tu che brilla su nel cielo veglia su tutti noi un vuoto immenso. Un bacio zio.”

Anche i colleghi di lavoro hanno voluto dimostrare tutto il rammarico e il dolore per la scomparsa di Orlando: “Oggi è un giorno triste per tutti noi dell’ A1Expò per la perdita di un pilastro della nostra organizzazione. Chiunque sia passato dal nostro polo fieristico non può non aver incontrato il nostro gigante buono, una persona sempre disponibile e di un educazione immane, un esempio di dedizione al lavoro, un esempio di umanità verso coloro che ne avevano bisogno, un grande amico ma soprattutto una persona che nella sua semplicità è riuscita a lasciare un bellissimo ricordo ed un grande vuoto”, questo il messaggio dell’ A1Expò.