Aggressione a Napoli, scopre il tradimento della moglie e la situazione degenera: “Ti ammazzo”

Violenta aggressione a Napoli, dove i carabinieri della Stazione di Napoli Bagnoli hanno tratto in arresto un 51enne, già conosciuto alle forze dell’ordine in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, in quanto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini, coordinate dalla quarta sezione “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” della Procura di Napoli, hanno consentito di accertare come l’uomo, in più occasioni, ha aggredito fisicamente la moglie, minacciandola di morte e costringendola ad un regime di vita insopportabile. L’uomo era convinto che la donna intrattenesse relazioni extraconiugali, per questo motivo ha pensato di punirla. Il 51enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.