Tony e Tina Colombo a letto insieme, le parole d'amore di lei: "Da sei anni così" Spettacolo 24 Febbraio 2021

Tony e Tina Colombo sono sempre più innamorati. La coppia, che da qualche tempo ha lasciato Napoli per trasferirsi a Dubai, sta vivendo una seconda luna di miele. A dimostrarlo ci sono i tanti video e foto condivisi da entrambi sui social che vedono loro più affiatati che mai.

La dedica di Tina per Tony

Lady Colombo ha pubblicato un video in cui lei e il marito sono a letto assieme, abbracciati, il cantante dorme e lei gli accarezza i capelli. Al filmato ha aggiunto il commento: “Dormiamo da 6 anni così …“Ammore over”..Ci respiriamo per vivere! @tonycolombotv TI AMO ETERNAMENTE”.

Il cantante neomelodico ha risposto con ironia: “Ma come, mi riprendi mentre sto dormendo? Sei la mia vita”. La moglie ha subito commentato: “Non ho resistito amore”. Un siparietto che ha divertito molto i fan della coppia, in tanti si sono complimentati per quest’amore tanto affiatato. C’è chi poi chiede quando arriverà la cicogna, tempo fa la coppia aveva detto che il desiderio d’allargare la famiglia c’è e dunque, ci staranno provando.

