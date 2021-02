0 Facebook Antonio Catricalà morto suicida, ex presidente Antitrust trovato senza vita fuori al balcone del suo appartamento Politica 24 Febbraio 2021 11:54 Di redazione 1'

Il corpo senza vita di Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, è stato trovato sul balcone del suo appartamento in via Antonio Bertoloni, nel quartiere Parioli.

Com’è morto Antonio Catricalà

Sul posto sono giunti immediatamente la Polizia e gli agenti della scientifica impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. A quanto si apprende da fonti investigative, Catricalà si sarebbe suicidato nel suo appartamento.

Catricalà si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. Al momento nell’appartamento è presente la polizia scientifica per i rilievi. Il suicidio sarebbe avvenuto tra le 9.30 e le 10 di questa mattina, quando Catricalà si sarebbe sparato un colpo di pistola sul balcone della sua abitazione ai Parioli.