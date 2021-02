0 Facebook Napoli, perde un sacchetto con 50.000 euro di diamanti al supermercato: è caccia al proprietario Napoli Città 23 Febbraio 2021 12:09 Di redazione 2'

Perde un sacchetto con 50.000 euro di diamanti al supermercato e li ritrovano gli addetti alle pulizie. Incredibile quanto è avvenuto sabato scorso, in un market di Napoli. Intorno alle ore 20, un sacchetto bianco con all’interno tre diamanti è stato ritrovato nel negozio di alimentari di via Marina, Grangusto.

Come riporta Il Mattino, il sacchetto apparterebbe ad un cliente, la cui identità è ancora sconosciuta, che si era recato al negozio per fare la spesa e che nella confusione lo ha smarrito. Gli addetti alle pulizie hanno trovato i preziosi, con tanto di certificato che ne attesta la purezza, soltanto a fine giornata e hanno immediatamente consegnato il “tesoro” ai gestori del mini market.

I gestori del locale, nell’attesa che l’ignoto proprietario si palesasse, si sono rivolti all’ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Napoli, al quale spetta il compito di custodire gli oggetti ritrovati per caso. L’ufficio però ha rivelato di non avere a disposizione una cassaforte per custodire oggetti tanto preziosi e quindi hanno respinto la richiesta dei gestori.

L’appello

A quel punto è partita una vera e propria “caccia all’uomo“, per rintracciare il proprietario e restituirgli i diamanti. I gestori di Grangusto hanno lanciato un appello pubblico, sui social e attraverso i giornali, per riuscire a risalire all’uomo. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza poste nel market, si è potuti risalire alla fisionomia del proprietario del sacchetto.

Nel video si vede infatti un uomo alto, dalla capigliatura bianca, ben vestito e con una mascherina scura, entrare nel negozio. Mentre l’uomo misura la temperatura s vede spuntare dalla tasca destra del sui giaccone un sacchetto bianco, presumibilmente lo stesso che perderà pochi minuti dopo.

L’uomo resta nel locale 10 minuti, il tempo di prendere alcuni prodotti e di pagare. Nonostante gli appelli, in tre giorni nessuno si è presentato a reclamare i diamanti.