Bollettino Coronavirus in Campania, 1436 nuovi contagi nelle ultime 24 ore
Cronaca 23 Febbraio 2021

Sono 1.436 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, di cui 328 casi identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.436 nuovi positivi, 100 sono risultati sintomatici. I tamponi del giorno sono 15.061 (di cui 4.209 antigenici).

Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 255.754 (di cui 4.491 antigenici), il totale dei tamponi processati è 2.820.917 (di cui 87.322 antigenici). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 38 decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 sale a 4.179. I guariti di oggi sono 2.117, il totale dei guariti sale a 181.042.

IL POST DI DE LUCA