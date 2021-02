0 Facebook Lutto a Napoli, addio a Vincenzo Annunziata giovane padre morto a soli 40 anni Cronaca 23 Febbraio 2021 16:33 Di redazione 1'

Lutto a Napoli per la morte di Vincenzo Annunziata. L’uomo di soli 40 è morto a causa d un tragico incidente avvenuto sul posto di lavoro. Vincenzo era precipitato da una scala, compiendo un volo di diversi metri. Purtroppo nonostante l’intervento dei medici per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Vincenzo, originario di Secondigliano di Napoli, era un giovane padre, sposato con Paola dal 2011. In tanti, appena saputa la tragica notizia della sua prematura morte, hanno voluto esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia Annunziata.

Tantissimi i messaggi apparsi sui social: “Penso che la vita sia una merda – scrive Nicola – ti ha portato via troppo presto. Ancora non ci credo. Ci conoscevamo da bambini, dai tempi dell’asilo… cia Fratè … veglia suo tuoi figli”. Si legge ancora: “Fratello non ci posso credere ancora non è giusto andar via così ma soprattutto così presto hai lasciato un immenso vuoto bro. Ti ricorderò per sempre come a quando giocavamo insieme con il sorriso in faccia.”