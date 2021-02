0 Facebook Gli Arteteca nella bufera per una foto, la risposta di Enzo e Monica: “State tranquilli” Spettacolo 23 Febbraio 2021 16:55 Di redazione 2'

“La colazione è il pasto più importante della giornata, ti aiuta a crescere sani e forti… Enzo ha sempre iniziato dal pranzo!“, è stato questo il post con relativa foto che ha scatenato i fan e la polemica. Protagonisti Enzo e Monica del duo Arteteca.

La coppia è stata fotografata durante una pubblicità per un noto marchio di latte. L’immagine ha mostrato i due comici con la figlia mentre erano a colazione. Ma molti utenti hanno notato un dettaglio: la data di scadenza del latte. In pratica quest’ultimo era scaduto.

Questa, scritta e pubblicata in un commento, la risposta degli Arteteca: “Volevamo tranquillizzare tutti voi…la foto naturalmente è stata scattata giorni fa, quando il latte non era ancora scaduto, quindi tutto ok! Complimenti a tutti x la vista da falco, se fosse stato un gioco avreste vinto in tanti, ma purtroppo era solo una foto…In fine grazie x esservi preoccupati x noi!“.

Il post su Facebook –