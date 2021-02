0 Facebook Ragazzo di 21 anni precipita dal quarto piano e muore, ipotesi malore dopo gioco alcolico Cronaca 22 Febbraio 2021 17:34 Di redazione 2'

Un 21enne originario di Monza, studente del Polimoda a Firenze, e’ morto nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 3, dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel centro del capoluogo toscano, in via di Porta Rossa. Da quanto spiegato dai carabinieri, il giovane si trovava a casa di altri studenti: accertamenti sono in corso per verificare la dinamica dei fatti da parte dei militari della Compagnia di Firenze, con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale. Intanto è stato posto sotto sequestro, per permettere di effettuare i rilievi della scientifica dei carabinieri, l’appartamento dal quale il giovane è precipitato.

Il ragazzo sarebbe stato ubriaco o comunque in stato di alterazione a causa dell’alcol, questo è quanto ipotizzano i carabinieri che stanno svolgendo accertamenti sul decesso del giovane, originario della provincia di Monza e Studente del Polimoda a Firenze. In base a quanto ricostruito dai militari, il 21enne giovane, che si trovava a casa di altri studenti del Polimoda, avrebbe partecipato con loro a un gioco da tavolo in cui chi sbagliava la risposta doveva bere alcolici. Gli amici lo avrebbero poi accompagnato a letto, in una camera dello stesso appartamento: il 21enne sarebbe stato ubriaco o comunque in stato di alterazione proprio a causa degli ‘shot’ di superalcolici bevuti durante il gioco.

L’ipotesi del malore

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella dell’incidente e quella, al momento non confermata pero’ da alcun elemento, del suicidio. Una delle ricostruzioni ipotizzate dagli inquirenti e’ che il 21enne possa essersi svegliato perche’ colto da un malore, che abbia aperto la finestra in cerca di refrigerio ma che si sia sporto troppo, cadendo nel vuoto. La procura intanto ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio ma, si fa notare, e’ un atto dovuto per poter effettuare gli accertamenti tra cui l’autopsia.

Il direttore del Polimoda, Massimiliano Giornetti, ha espresso tutto il cordoglio dell’istituto per questa tragedia: “Era uno studente brillante e determinato, apprezzato dai docenti e da tutti i suoi compagni”.