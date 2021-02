0 Facebook Festa di 18 anni a Casoria con più di 20 invitati: multe per tutti Cronaca 22 Febbraio 2021 17:55 Di redazione 1'

Weekend di feste nonostante le normative anti-Covid. Ancora una festa interrotta dai Carabinieri nel corso di servizi di controllo del territorio per contrastare l’aumento dei contagi.

Festa di 18 anni a Casoria

Questa volta è accaduto a Casoria. Intervenuti in serata in Via Indipendenza, i militari della stazione locale hanno scoperto che 22 persone stessero festeggiando un 18° compleanno.

La villa che ospitava i festeggiamenti è stata chiusa per 5 giorni, il titolare sanzionato per violazione alla normativa anti-contagio. Multe anche per le 22 persone presenti.