Bollettino Coronavirus in Italia, 9.630 nuovi casi e 274 morti
Cronaca 22 Febbraio 2021

Sono 9.630 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: il dato complessivo dei contagi da inizio pandemia sale a 2.818.863. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. In aumento i decessi: quelli di oggi sono 274 contro i 232 di ieri. Le vittime della pandemia sono in totale 95.992.

I tamponi sono 170.672 (ieri 250.986) e il tasso di positivita’ sale a 5,6% (ieri era al 5,4%). I decessi sono in aumento, 274 (ieri 232) dall’inizio dell’epidemia.