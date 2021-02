0 Facebook Ragazzo di 17 anni si sente male e muore a Castiglione, sconvolta l’intera comunità Cronaca 22 Febbraio 2021 11:55 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità dei Picentini, nel Salernitano. Un giovane di 17 anni, Raffaele, è morto in seguito a un improvviso malore. Il dramma è avvenuto nella giornata di domenica, secondo quanto riportato da Zerottonove, il ragazzo da una settimana stava poco bene.

Dolore a Castiglione per la morte di un ragazzo di 17 anni

Non si conoscono al momento le esatte cause del decesso, ma sembrerebbe che avesse alcune difficoltà respiratorie. Il giorno prima della morte del 17enne, erano stati allertati gli operatori del 118, ma il giovane non è andato in ospedale. All’indomani il cuore del ragazzo ha smesso di battere. Intanto sono in corso gli accertamenti per comprendere cosa sia successo al ragazzo.

Sotto choc l’intera comunità, l’amministrazione di San Mango Piemonte, attraverso le parole del sindaco, ha espresso tutto il suo cordoglio per questa tragica scomparsa: “Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale e la comunità intera di San Mango Piemonte esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia Coppola ed alla Comunità di Castiglione del Genovesi per la grave, incredibile e precoce perdita del giovanissimo Raffaele”.