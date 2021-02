0 Facebook Dramma a Giugliano, operaio di 54 anni precipita da una impalcatura e muore sul colpo Cronaca 22 Febbraio 2021 16:58 Di redazione 1'

Dramma a Portici, dove un operaio di 54 anni, originario di Giugliano, è morto precipitando da un’impalcatura in via De Lauzieres. L’uomo stava lavorando presso un edificio privato quando è avvenuto l’incidente.

Immediato l’arrivo dei soccorsi ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I santiari del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del 54enne, avvenuto sul colpo.

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della Municipale e della Polizia e sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, il dramma sarebbe avvenuto proprio a causa del cedimento della struttura.