GfVip, scatta la passione: le telecamere riprendono il rapporto della coppia
21 Febbraio 2021

Le telecamere riprendono un rapporto tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. L’intesa tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip è alle stelle. Nella notte, però, sembrerebbe che siano stati travolti dalla passione: Zenga e Rosalinda hanno avuto un rapporto intimo nella Casa del GF Vip.

Sono i fan della coppia a sostenere che tra i due sia scappata la passione. In un video che sta facendo il giro del web, ricevendo anche non poche critiche, si vedono movimenti strani e sospetti sotto le coperte. La scelta della ragazza è piena di polemiche in quanto Rosalinda era impegnata prima di entrare in casa e poi ha deciso di gettarsi tra le braccia del figlio di Walter Zenga. La storia con Giuliano Condorelli, che ha reagito in malo modo chiedendo espressamente tramite diffida di non essere più nominato, sembra essere un lontano ricordo.