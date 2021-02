0 Facebook Domenica In, le lacrime di Mara Venier: “E’ un grande dolore per me”, commozione in studio News 21 Febbraio 2021 16:19 Di redazione 1'

Anche oggi a Domenica In si è parlato di Coronavirus. Ospite in collegamento, Ornella Muti ha dichiarato che la figlia Carolina ha il Covid-19. L’attrice si è mostrata in video decisamente preoccupata, sostenendo che tutta questa situazione è uno stress che sente quotidianamente.

“Una cosa che ti terrorizza, è stata molto attenta e sono spaventata, non mi va più di vivere così. Ho paura per i figli, per me, non poterla raggiungere è un grande dolore”

Anche il giornalista Alessandro Sallusti, ospite dalla Venier, è asintomatico ma positivo al Covid. Il direttore ha aggiunto un commento alla storia raccontata dalla Muti e lasciandosi andare alla commozione:

“Ieri è nato un mio nipotino ed è difficile non poterlo vedere”

Il talk sul virus è stato interrotto da un breve spazio musicale affidato ad Andrea Sannino che ha cantato “Abbracciame”, la canzone cult della pandemia, di quel periodo bruttissimo del lockdown tra marzo e aprile 2020. Mara Venier si è commossa in diretta a Domenica In: “Ogni volta che l’ascolto mi emoziono”.